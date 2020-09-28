СК возбудил уголовное дело о смерти дочери Владимира Конкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 32-летней женщины в столичном фитнес-клубе. СК не называет персональных данных, однако, судя по представленным деталям, речь идет о трагической гибели дочери артиста Владимира Конкина.

Как уже сообщала "РГ", о смерти женщины в полицию сообщили врачи Боткинской больницы. Именно к ним ее привезла "скорая помощь". Софья Конкина захлебнулась в бассейне. По итогам проверки ГСУ СК возбудил дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Во время расследования будут изучаться инструкции и условия работы инструкторов и другого персонала фитнес-клуба. Назначены различные экспертизы, которые позволят установить точную причину трагедии.