Первый кассационный суд подтвердил законность принудительной госпитализации гражданина, отправившегося во время домашнего карантина в магазин.

Житель Орловской области был отправлен на домашний карантин после того, как анализы показали у него коронавирус. При этом никаких симптомов болезни у него не было. От госпитализации гражданин отказался, и на том этапе это было его правом. Необходимо было провести дополнительные анализы, не исключено, что первый результат был ошибкой. Но до прояснения вопроса человеку было выдано предписание сидеть дома в режиме изоляции.

Гражданин нарушил строгий запрет и пошел в магазин. Безусловно, изоляция и голод вещи несовместные. Однако вопрос снабжения продуктами питания человек в таких ситуациях должен решать как-то иначе. Нарушителя режима строгой изоляции принудительно госпитализировали, и Первый кассационный суд счел такое решение совершенно законным.

Как подчеркнул адвокат Илья Прокофьев, наибольшее количество судебных споров, связанных с ограничениями из-за пандемии, связано с обжалованием постановлений об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции гражданами. "В абсолютном большинстве случаев суды признают данные постановления законными и обоснованными и оставляют их в силе, - говорит он. - Однако известны единичные случаи, когда штрафы за нарушение режима самоизоляции были отменены по причине их ошибочности". Причиной ошибок были технические сбои.

"В качестве примера из личной практики можно привести ситуацию, когда жительница столицы была дважды привлечена к административной ответственности за то, что она якобы покинула место своего проживания, несмотря на то, что ей было предписано находиться дома в течение двух недель, - рассказывает адвокат. - Штрафы удалось отменить, поскольку в действительности гражданка не покидала место своего жительства, а в обоих постановлениях о привлечении ее к административной ответственности было указано не место его жительства, а адрес соседнего дома. Таким образом, было установлено, что в систему мониторинга изначально были ошибочно внесены сведения о месте ее жительства, и, естественно, система начала сигнализировать о том, что по данному месту жительства гражданка не находится".

Поход в магазин за продуктами был нарушением

Строгие меры в связи с пандемией были введены во многих странах. При этом адвокат отмечает, что законодательство в России по данным вопросам значительно мягче, чем других странах, где размер штрафов даже за казалось бы незначительное нарушение может в десятки раз превышать размер штрафа, установленного у нас.

Между тем

В Британии с понедельника увеличили до 10 тысяч фунтов стерлингов размер максимального штрафа за нарушение карантина теми, у кого был выявлен коронавирус. На этот шаг правительство Соединенного Королевства пошло после того, как выяснилось, что только 18 процентов людей с симптомами COVID-19 или их близкие соблюдали режим изоляции. Полиция будет сверять личные данные людей в общественных местах со списками зараженных и тех, кто с ними контактировал. Нарушителю карантина, а также иных антиковидных правил грозит штраф в размере от тысячи фунтов. До 10 тысяч фунтов он может вырасти за повторное нарушение или иной проступок, который грозит дальнейшим распространением коронавируса. В Испании размеры штрафов за нарушение правил варьируются от 600 евро до 600 тысяч евро в зависимости от того, сколько людей подверглись опасности заражения. Если до 15 человек, то это нарушение карается штрафом до 3 тысяч евро, от 16 до 150 человек - до 15 тысяч евро. Максимальные штрафы предназначены в основном для заведений, не соблюдающих установленные властями ограничения.

Подготовил Юрий Когалов