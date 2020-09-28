Установлены новые правила работы букмекерских контор в Москве

С 30 сентября будет изменен порядок работы букмекерских контор, в Москве организована горячая линия по этим вопросам.

Согласно новым изменениям в федеральное законодательство, с 30 числа букмекеры могут принимать ставки на исходы мероприятий из ограниченного перечня. К событиям, на которые можно делать ставки, относятся:

- официальные спортивные соревнования;

- спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами;

- спортивные соревнования, организованные международными спортивными организациями;

- спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов таких соревнований в сети Интернет.

Также вводится запрет на использование любого оборудования, позволяющего играть на ставках на приборах, сходных видом с теми, что используются в казино. О нарушениях можно сообщать в полицию и в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Телефон горячей линии: 8(495) 957-04-14. Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика.