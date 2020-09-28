В Ярославле полковник МВД осужден за миллионные взятки

В Ярославле бывший высокопоставленный сотрудник полиции за взятки осужден на семь с половиной лет лишения свободы.

По информации официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, бывший начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта УМВД РФ по Ярославской области Евгений Терехов признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно выводам следствия, полковник полиции получал взятки от представителей подрядных и субподрядных организаций за общее покровительство, а также согласование актов выполненных работ, несмотря на то, что они были фактически не выполнены или выполнены с нарушением строительных норм и правил. В частности, из-за действий Терехова превратилось в долгострой новое здание регионального УМВД во Фрунзенском районе Ярославля.

Подсудимый вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

- Евгению Терехову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала Ольга Козлова. - Он также лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на десять лет.

7,6 миллиона рублей, полученные Тереховым в виде взяток, конфискованы в пользу государства.