В Москве закрыли еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима

В Москве за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, которые игнорировали масочный режим. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"13 магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима. Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве", - подчеркнул Алексей Немерюк.

По его словам, нарушения все те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции. Всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора было закрыто 62 магазина.

В Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение масочно-перчаточного режима, который введен в столице с 12 мая, является обязательным, и в первую очередь в местах массового сосредоточения людей - как общественном транспорте, так и в торговых центрах и магазинах. Покупатели без масок и перчаток на кассах не обслуживаются. Как ранее отмечал Алексей Немерюк, предприятия торговли даже вправе и должны не пускать в свои помещения посетителей без масок и перчаток.