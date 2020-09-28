На помощь воронежским спасателям, сражающимся с природными пожарами, направлены аэромобильные группировки МЧС из Липецка и Тулы. К борьбе с огнем подключилась авиация: за последние дни площадь только трех самых крупных пожаров выросла до 200 гектаров, горящая трава начала поджигать леса и населенные пункты.

- Ситуация непростая. В минувшее воскресенье было более 120 выездов, и мы уже не в состоянии обработать все вызовы. Работаем везде, где есть угроза населенным пунктам, просто на траву в поле не хватает техники. По количеству вызовов ситуация напоминает 2010 год, - признается "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

Воронежская область "задымилась" в середине сентября. Два месяца не было дождей, а начало осени выдалось по-летнему теплым. Первым стал загораться камыш в речных поймах - из-за больших площадей и сложностей с подъездом к очагам тушат его с большим трудом и подолгу. В регионе объявили высший, пятый уровень пожарной опасности, запретили разведение огня на природе, но, судя по количеству ЧП, селян это не остановило.

Например, загорелась лесная подстилка под Бобровом. Пожар на 125 гектарах тушили несколько дней, никто не пострадал. В выходные горящее поле подожгло село Троицкое на востоке области. Сгорел десяток брошенных домов, другое жилье спасателям удалось отстоять.

Позже полыхнуло сразу в нескольких местах: начался большой лесной пожар на востоке области, у крупного райцентра Борисоглебск, одновременно поступило сообщение о возгорании в селе Медовка. Это пригород Воронежа, застроенный дачными кооперативами: лабиринты узких улиц и сотни деревянных домиков, куда горожане приехали на выходные насладиться уходящим теплом.

К дачам спасатели огонь не подпустили, но сильный ветер разогнал пожар на 50 гектаров, запылали сосновые перелески. Позже сообщили о пожаре в Новоподклетном, расположенном в 15 километрах южнее, под боком у Воронежа. Там огонь уже шел по улицам.

- Уничтожен один жилой дом, один нежилой и несколько хозяйственных построек, - сообщили спасатели. - Население Новоподклетного - той его части, что ближе к пожару, - эвакуировали в соседнее село, где в школе развернули пункт временного размещения. В горящих селах ввели режим ЧС: между ними бесконечные дачные кооперативы и село Ямное, рядом аэропорт и самый большой в городе торгово-развлекательный центр.

Наконец, вечером в воскресенье загорелся камыш у пригородной трассы на северо-востоке Воронежа. До ближайшего селения полкилометра, угрозы для домов нет, заверили в МЧС. Но многометровые языки багрового пламени (сухой, прокаленный двухмесячным зноем камыш горел, как порох) в темноте выглядели очень внушительно. Видео охваченного огнем шоссе разлетелось по сетям и попало в утренние выпуски новостей.

Многометровые языки багрового пламени (сухой, прокаленный двухмесячным зноем камыш горел, как порох) в темноте выглядели очень внушительно

28 сентября МЧС сообщило о ликвидации пожаров в Медовке и Новоподклетном. Воронежские пожарные сообщили о локализации самого крупного в регионе пожара - под Борисоглебском.

Дождей в ближайшие дни не ожидается, и спасатели готовятся к новым вызовам. Ситуацию с пожарами рассмотрят на совещании в правительстве области, а в соцсетях начался флешмоб "Спасибо пожарным!".

Сами спасатели повторяют: "Огромная просьба к селянам и дачникам: повременить со сжиганием мусора и другими огневыми работами до дождей".

Кстати

Ситуацию с лесными пожарами рассмотрели в Якутии на Совете по самоуправлению при главе республики. Главный вывод - руководили районов могут понести ответственность. "Ненадлежащее исполнение своих полномочий в вопросах оперативного реагирования и тушения лесных пожаров просто недопустимо", - подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Как и в Воронежской области, некоторые пожары в Якутии - дело рук человеческих. Только за последние дни установлены 14 человек, по вине которых произошли лесные пожары.

Против них возбуждены дела об административных правонарушениях.