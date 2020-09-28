Жилой дом эвакуировали в Москве из-за обнаружения снарядов времен войны

Порядка 15 человек эвакуировали в понедельник из жилого дома в Войковском районе на севере Москвы. Около дома обнаружили пять предметов, похожих на боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Как стало известно, при проведении земляных работ недалеко от жилого дома на Головинском шоссе,6 были обнаружены, предположительно, снаряды времен Великой Отечественной войны.

Для безопасности из близлежащего дома эвакуировали 15 человек, место оцепили. На месте работают оперативные службы города.

В ГУ МВД по Москве "РГ" рассказали, что информацией о таком инциденте не обладают.