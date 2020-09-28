В Башкирии огласили приговор супругам, обокравшим банк

Пять лет лишения свободы в колонии - услышав этот приговор Луиза Хайруллина расплакалась. Молодая женщина, совсем недавно имевшая все: семью, двух замечательных детей, хорошую работу и уважение коллег, потеряла все. Теперь она вместе с супругом на скамье подсудимых и отвечает по всей строгости закона за то, что решила преступить черту.

Эта история началась еще несколько лет назад. Луиза работала старшим кассиром крупного банка и пользовалась доверием руководства. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, с сентября 2017 по май 2019 года выносила из офиса деньги сама либо передавала их мужу в кассе банка. В итоге общая сумма причиненного супругами ущерба превысила 25 миллионов рублей. Также суд установил, что значительную часть денег Марат Хайруллин потратил на ставках в букмекерских конторах. По словам Луизы, она хотела возместить все взятые ею из кассы деньги. Затем ей стало известно о грядущей ревизии в банке. И в конце мая прошлого года Луиза и Марат вместе с двумя детьми исчезли, не сообщив ничего даже родным. Супругов объявили в розыск и через некоторое время нашли в съемной квартире в Казани.

Обоим супругам предъявили обвинение в "Присвоении в особо крупном размере", а Марату Хайруллину - также в организации присвоения. Подсудимая вину признала полностью, а ее супруг - частично. Суд назначил экс-кассиру наказание в виде пяти лет, а мужчине - шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.