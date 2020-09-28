В Башкирии осудили супругов, укравших из банка 25 миллионов рублей

28 сентября Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу о похищении из банка 25 миллионов рублей бывшим старшим кассиром и ее супругом. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, суд признал виновными супругов в совершении преступлений по статьям "Присвоение в особо крупном размере" и "Организация присвоения". Судом установлено, что с сентября 2017 по май 2019 года женщина, являясь старшим кассиром, выносила деньги из банка и передавала их мужу в кассе. В итоге общая сумма причиненного супругами ущерба банку превысила 25 миллионов рублей. Также суд установил, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках в букмекерских конторах.

В мае семья вместе с двумя детьми уехали из Салавата и пропала. Их объявили в федеральный розыск. Задержали супругов на съемной квартире в Казани.

- Подсудимая вину признала полностью, а ее супруг - частично. Суд назначил экс-кассиру наказание в виде пяти лет лишения свободы, мужчине - шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре Башкирии.