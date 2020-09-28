В Кировской области отравились семь рабочих химпредприятия

В Кировской области начата доследственная проверка по факту отравления семи рабочих на химическом предприятии, сообщило в понедельник СК по региону.

По предварительным данным, с 23 по 27 сентября в больницу Кирово-Чепецка обратились семь рабочих предприятия, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия. В ходе оказания медицинской помощи выяснилось, что они отравились соединениями фтора.

Сейчас им оказывают необходимую помощь, устанавливается степень тяжести вреда их здоровью.

Следователи провели осмотр помещений завода, опросили его сотрудников. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причины, которые могли привести к отравлению рабочих.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Свою проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятии организовала и региональная прокуратура.