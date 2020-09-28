В Кировской области отравились семь рабочих химпредприятия

Новости

Собянин предложил продлить "ковидные" меры на 2021 год 20:18
Госдума в 2020 году сэкономит более 1 млрд рублей 20:17
Россияне купили по программе кешбэка путевки в Крым на 30 млн рублей 20:02
Путин призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавируса 19:54
Возобновлены съемки "Властелина колец" 19:27
Количество договоров долевого участия с августа выросло на 31% 19:16
Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки 19:12
Центр Гамалеи создаст комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа 19:10
Нацмедпалата попросила Бастрыкина взять под контроль дело об убийстве врача 18:53
Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного 18:53
В Дагестане задержали сотрудника колонии, откуда сбежали заключенные 18:44
Парламентарии РФ и Беларуси договорились о проведении форума сельской молодежи 18:34
Смольный анонсировал перевод городских комитетов на удаленку 18:31
В Омске задержали мошенницу, семь лет разыскиваемую Интерполом 18:06
Жителю Коми велели убрать остекление с балкона из-за некрасивого фасада 17:55
В "Зените" рассказали о травмах Ловрена, Азмуна и Малкома перед "Спартаком" 17:43
Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию по личным делам 17:42
Глава РАН попросил у Путина поддержки по научным вопросам борьбы с COVID 17:40
В транспорте Севастополя бесплатно раздадут 300 тысяч масок 17:31
В Берлине встревожены ростом числа зараженных коронавирусом 17:21
Госдума выступит с заявлением о необходимости прекратить огонь в Карабахе 17:20
Недели российского бизнеса завершатся Съездом РСПП 17:16
В Москве в 2020 году построили 18 православных храмов 17:15
В Петербурге муниципальный депутат задержан за убийство жены 17:12
В Ленобласти нашли останки 15 расстрелянных подростков 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели с 28 сентября по 4 октября
15 премьер недели с 28 сентября по 4 октября
Правила ЕГЭ могут измениться
Правила ЕГЭ могут измениться
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
28.09.2020 18:59
Рубрика: Происшествия

В Кировской области отравились семь рабочих химпредприятия

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области начата доследственная проверка по факту отравления семи рабочих на химическом предприятии, сообщило в понедельник СК по региону.

Фото: iStock
В Кировской области дом ушел под землю

По предварительным данным, с 23 по 27 сентября в больницу Кирово-Чепецка обратились семь рабочих предприятия, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия. В ходе оказания медицинской помощи выяснилось, что они отравились соединениями фтора.

Сейчас им оказывают необходимую помощь, устанавливается степень тяжести вреда их здоровью.

Следователи провели осмотр помещений завода, опросили его сотрудников. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причины, которые могли привести к отравлению рабочих.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Свою проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятии организовала и региональная прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

В России появится единый сайт для продажи конфискованных товаров
Мишустин выделил регионам более 7 млрд рублей на строительство дорог
Песков уверен в восстановлении позиций рубля
Минпросвещения не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение
За сутки в России подтверждено 8135 случаев COVID-19 в 84 регионах
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет