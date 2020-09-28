В Оренбурге девятилетняя девочка умерла после операции на челюсти

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки в отделении челюстно-лицевой хирургии Областной клинической больницы.

Как сообщил Следственный комитет по региону, маленькая пациентка поступила в стационар 23 сентября. На следующий день ей была проведена плановая операция по удалению новообразования костей черепа и лица.

- В послеоперационном периоде в связи с гипертермией в экстренном порядке малолетняя переведена в отделение реанимации медицинского учреждения, где, несмотря на проводимые мероприятия, в 13.10 часов тех же суток констатирована ее смерть, - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Изъята медицинская документация, назначены экспертизы.

Обстоятельства гибели девочки проверит и прокуратурой области.