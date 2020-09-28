Следственный комитет 29 сентября попросит суд арестовать сына бывшего губернатора Иркутской области и депутата Андрея Левченко. В понедельник в одном из столичных аэропортов приземлился самолет из Иркутска. Рейс встречали не только родные и друзья прилетевших. Одного из пассажиров этого рейса уже ждал спецтранспорт и сопровождающие. Адрес, куда повезли пассажира, был известен заранее - Технический переулок, дом 2. Там, в Следственном комитете РФ, прилетевшего ждали.

Апофеозом расследования дела о хищениях из Фонда капремонта Иркутской области стал обыск в квартире экс-губернатора области Сергея Левченко (кадр оперативной видеосъемки СКР). Фото: Следственный комитет РФ

За несколько часов до посадки самолета центральный аппарат Следственного комитета объявил о том, что его Главным управлением по расследованию особо важных дел установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к мошенничеству в особо крупном размере. Спустя час пришло сообщение, что задержанного везут в Москву.

Для многих новость может оказаться неожиданной, но не для самого Левченко-младшего. Тучи сгущались над ним еще с конца прошлого года.

В ноябре 2019 года Басманный суд уже арестовал иркутского коммерсанта Олега Хамуляка, главу некоего ООО "Звезда" - предполагаемого соучастника преступления. А в декабре Мосгорсуд перевел Хамуляка под домашний арест.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Еще в феврале 2019 года в Следственном комитете РФ было возбуждено уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Дело завели по статье 159 Уголовного кодекса РФ - "мошенничество в особо крупном размере". По этому делу уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. В ходе расследования была установлена причастность к делу и областного депутата Андрея Левченко.

- Следствием установлено, что Олег Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставили министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт, - говорит Светлана Петренко.

Хамуляк с Левченко создали компанию-прокладку, с помощью которой стоимость ремонтных работ была увеличена вдвое - до 319 677 000 рублей

По версии СК, затем Хамуляк совместно с Левченко заключили с некой зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

Потом Хамуляк с Левченко создали "в качестве прокладки" еще одну компанию.

С помощью этой фирмы стоимость ремонтных работ была увеличена чуть ли не вдвое - до 319 677 000 рублей.

- В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ, - объяснила представитель Следственного комитета.

В самом СК говорят, что этими двумя дело не закончится. Следователи разыскивают других участников преступления.

Упомянутая компания "Звезда" засветилась в регионе еще пару лет назад в связи со скандалом вокруг крупного контракта по замене лифтов. Удивительно, но созданная в 2017 году "Звезда" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей уже в 2018 году чудным образом выиграла огромный тендер по замене лифтового оборудования за счет Фонда капремонта - на полмиллиарда рублей, оставив за бортом настоящих профессионалов.

До своей победы фирма лифтами никогда не занималась. А теперь ей предстояло заменить лифты в Ангарске и Иркутске. Но компания сорвала все сроки - например, из 105 лифтов в Ангарске к концу года было смонтировано меньше половины, и далеко не все из них были приняты Ростехнадзором. Руководство компании ссылалось на нехватку специалистов в целом по стране, на плохую работу управляющих компаний. Люди, проживающие в домах с остановленными лифтами, тем временем ходили на акции протеста. Показательно, что сам Фонд капремонта претензий к "Звезде" не высказывал, даже находил ей оправдания.

По версии следствия, депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко с большой выгодой использовал свое служебное положение. Фото: Татьяна Глюк

Работой фирмы заинтересовалась прокуратура. Ее сотрудники выявили, что компания предоставила подложные документы для участия в отборе подрядчика по замене лифтов. По этому факту полиция возбудила дело по статье 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа".

Буквально через пару месяцев Федеральная антимонопольная служба сообщила, что установила признаки картельного сговора - "Звезда" и другие компании, которые участвовали в тендере, по мнению ведомства, заранее договорились о разделе контрактов. Было возбуждено второе уголовное дело. И, наконец, прокуратура сочла, что "Звезда" завысила стоимость работ в Иркутске и Ангарске на 14 миллионов рублей, неправомерно применив к ней повышающий коэффициент.

Позже оказалось, что эти 14 миллионов - просто семечки по сравнению с выявленным ущербом.

Осенью директора компании Олега Хамуляка арестовали по обвинению в мошенничестве.

В каком именно статусе Андрей Левченко заключал договор с зарубежной компанией, СКР не раскрывает. Но надо сказать, что имя Левченко-младшего и раньше упоминалось в связи со скандалами вокруг "Звезды".

Саму фирму злые языки связывают с семьей экс-губернатора. Указывают на тот факт, что владельцем организованного в 2017 году ООО "Звезда" стал Андрей Ядришников. Он - член избирательной комиссии Иркутской области и, по данным облизбиркома, работает начальником юридического отдела ЗАО "Стальконструкция", гендиректором которого является Левченко-младший. А замдиректора "Звезды" стал Виктор Обозов, помощник депутата Андрея Левченко.

Сам экс-губернатор Сергей Левченко, находясь в должности главы региона, не соглашался с обвинениями в адрес "Звезды", в том числе и в завышении стоимости. А после отставки он назвал дело компании политическим.

Кстати, на прошлой неделе Законодательное собрание Иркутской области, как ожидалось, должно было рассмотреть вопрос о лишении Андрея Левченко депутатского мандата. Правда, по другому поводу - он не указал в справке о доходах за 2018-2019 годы три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 миллиона рублей. В этот раз вопрос не вошел в повестку, но, скорее всего, решение будет принято депутатами на одной из ближайших сессий.

Встреча со следователем не была для Андрея Левченко неожиданной (кадр оперативной съемки СКР). Фото: Следственный комитет РФ

По мнению следствия, в результате незаконных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере - более чем на 185 миллионов рублей.

Вчера, сразу после задержания Андрея Левченко, у него дома и на работе, а также у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко прошли обыски.

Работой фирмы заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что компания предоставила подложные документы для участия в отборе подрядчика

Нравы Левченко-старшего очень хорошо демонстрируют скандальные кадры, которые без преувеличения обсуждала вся страна. Речь идет о видеозаписи, как Левченко отдыхает на охоте, он в окружении свиты стреляет в берлогу и выстрелом в голову убивает медведя. Затем зверя вытаскивают с помощью веревки. Это была не охота, а убийство на камеру. Тогда первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов сказал, что это преступление против животного: "В это время животное беззащитно и не может ни убегать, ни оказывать сопротивление. Соответственно, формально это не является охотой, это является убийством животного. Обычно в берлоге вместе со взрослым медведем зимуют медвежата. Так как так называемые охотники не могут определить, есть там медвежонок или нет на момент, когда они стреляют таким образом, то, как правило, выводок потом погибает".

На видео в интернете опубликованы не менее дикие кадры, как Сергей Левченко учит внуков стрелять в затравленного кабана в клетке. Мальчика подводят к клетке, и Левченко говорит: "А мы же хотели, чтобы ты стрельнул". Но тот отказывается. Тогда ружье берет старший внук и при поддержке кого-то из взрослых стреляет в голову кабана, который явно умирает не сразу.

Кстати, этот же внук присутствовал и при убийстве медведя в берлоге. Те кадры с охотой вызвали возмущение не только у бывалых охотников, но и членов Госдумы, которые потребовали провести проверку действий губернатора и его окружения. Но проверка ни к чему не привела. Точнее, нарушений "не выявила".