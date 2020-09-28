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28.09.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

В Барнауле задержали водителя машины, в которой разбился хоккеист

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

В Барнауле задержан водитель автомобиля, в котором во время ДТП погиб вратарь барнаульской хоккейной команды "Динамо-Алтай" Вадим Орехов. Как сообщила сегодня пресс-служба краевого МВД, по предварительной информации, 22-летний водитель был пьян.

- Он задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации на срок 48 часов, - говорится в релизе.

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ДТП со смертельным исходом произошло в Барнауле в ночь на 27 сентября. Случилось это в первом часу ночи на улице Аванесова. По информации "РГ", Land Rover несся со скоростью не ниже 150 километров в час. Машина задела бордюр, а потом врезалась в столб. Вадим Орехов скончался до приезда скорой помощи. Следственным управлением УМВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 ст. 264 ч. 4 п. "А" УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

К 25 годам уроженец Новосибирска Вадим Орехов успел поиграть в семи командах, не входящих в Континентальную хоккейную лигу. За "Сибирь", выступающую в КХЛ, вратарь провел один матч в сезоне 2013-2014 годов. Церемония прощания назначена вторник, 29 сентября. Далеко не все представители ХК "Динамо-Алтай" смогут прийти на нее. Сегодня пресс-служба клуба сообщила, что 25 сентября по возвращению команды с выездных матчей первенства ВХЛ в Саратове все ее представители были протестированы на COVID-19. Полученные результаты тестов, показали, что у 14 человек подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Все они находятся на карантине.

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