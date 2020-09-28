В Новосибирской области убили супругу главврача ЦРБ

В городе Искитим Новосибирской области была убита женщина 1954 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства жестокого преступления.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в ее собственном доме.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что убитая была женой главврача местной ЦРБ, которая 37 лет проработал врачом-кардиологом в этой же больнице. По основной версии, злоумышленники проникли в дом с целью ограбления, когда женщина находилась там одна. По неофициальным данным, на теле жертвы остались множественные следы побоев.