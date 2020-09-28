Сводный отряд Минобороны России, который по поручению президента страны с августа работает в зоне экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, обеспечил перегрузку в новые емкости уже более 16 тонн опасных веществ.

"Для обеспечения безопасности проводимых там операций подразделения химзащиты применяли авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М. Что позволяло ставить высотную водяную завесу для предотвращения распространения ядовитого облака в случае развития аварийной ситуации", - сообщили вчера в пресс-службе Центрального военного округа. Там добавили, что всего к работе привлечены свыше 60 специалистов и 20 единиц военной техники. В том числе два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки КМ-РХБР и универсальная станция специальной обработки УССО.

Само вредное производство в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад. Однако на промплощадке сохранился крупный очаг ртутного загрязнения. Известно, что местные очистные сооружения десятилетия не справлялись с обеззараживанием промышленных стоков. Начиная с 90-х годов прошлого столетия отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, их закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В итоге корпуса завода, почва и подземные воды оказались буквально пропитаны токсинами. Ситуация осложнилась тем, что жилые дома в Усолье-Сибирском располагаются буквально в двух километрах от химического предприятия.

Из-за опасности массовой утечки ядовитых веществ в октябре 2018 года в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться президенту страны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать в Усолье-Сибирском проверку. На промплощадку, расположенную на берегу Ангары, отправили военных химиков.

В Минобороны России корреспонденту "РГ" рассказали, что сводный отряд министерства выполняет в Усолье-Сибирском целый ряд задач. Его специалисты, в частности, занимаются обеспечением безопасности при очистке емкостей с токсичными отходами и готовы к откачке опасных веществ в случае их пролива.

Военные не только ставят водяные завесы вокруг бочек и цистерн с ядовитыми отходами, но и мониторят химическую обстановку в Усолье-Сибирском и его окрестностях, собирают пробы для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также обеспечивают научную поддержку проводимых работ. "Исследования организуют на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты", - уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

В Иркутскую область направили более 60 военных химиков и 20 единиц специальной техники

Предполагается, что в Иркутской области сводный отряд Минобороны России пробудет около двух месяцев. Но при необходимости командировку военных в Усолье-Сибирское продлят.

Также не исключено, что армейские химики станут работать по ротационному принципу. То есть одних специалистов будут сменять другие.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что первоочередные действия по обезвреживанию и ликвидации химических отходов в Иркутской области будут завершены в конце 2021 года.