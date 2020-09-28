Жители Абакана за один день нашли на дачах два человеческих скелета

Следователи проводят проверку по поводу находки в столице Хакасии - на двух участках частных домов один за другим были найдены скелетированные человеческие останки, сообщили в СК по Красноярскому краю и РХ.

Сначала поступило сообщение, что на дачном участке по улице Рябиновая СНТ "Самохвал" дачного общества "Прогресс" мужчина выкорчевывал на даче дерево и обнаружил каменный короб, в котором находились фрагменты и осколки костей человека.

В этот же день поступило другое сообщение: на земельном участке по улице Молодежная хозяин дома рыхлил почву и нашел в земле скелетированные останки человека.

- По предварительным данным, давность захоронения составляет более 300 лет. Проводится проверка, назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, чтобы установить точную давность захоронений, возраст, пол, наличие или отсутствие травм. После этого будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СК региона.