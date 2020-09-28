В Чечне российский спецназ соревнуется в снайперской стрельбе

В Гудермесе Чеченской Республики на базе Российского университета спецназа VIII проводится Открытый чемпионат России по тактической стрельбе. Приехали настоящие профессионалы наших спецслужб. Те, кто стрелял не только в спортивных состязаниях, но и в реальном бою. Это - уникальное состязание, не похожее на соревнование гражданских спортсменов, мастеров стрельбы, увлекающихся снайпингом - при всем к ним уважении. Здесь все построено на условиях реального боя в горах. Кто побывал в таком бою - поймет. И это очень важно для подготовки новых снайперов - штучных специалистов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "РГ", что соревнования по тактической стрельбе пройдут с 28 сентября по 1 октября. В чемпионате участвуют около 500 спецназовцев в составе 40 команд Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД, ФСБ и ФСИН.

Известно, что Росгвардия направила на состязания 31 команду. Спецназовцам предстоит пройти 10 сложнейших испытаний в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке: биатлон, индивидуальные упражнения по стрельбе из пулемета, снайперской винтовки, карабина. Будут и уникальные упражнения, которые не встретишь в гражданских соревнованиях: "Штурм", "Лес", "Железный человек", "Заложники", "Рейд на багги" и "Ночной бой".

А завершится чемпионат командной эстафетой "Дуэль".

В торжественной церемонии VIII Открытия чемпионата России по тактической стрельбе среди подразделений специального назначения принял участие заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин. Он сейчас находится в Северо-Кавказском регионе с рабочим визитом.

На столь интересном и знаковом мероприятии присутствовали зампредседателя правительства Чеченской Республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел Чечни генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Алибек Делимханов, начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Делимханов, представители региональных министерств и ведомств.

Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин подчеркнул значимость проводимых соревнований, в ходе которых спецназовцы не только демонстрируют свои профессиональные навыки, но и обмениваются опытом. Юрий Бабкин подчеркнул, что VIII Открытый чемпионат России по тактической стрельбе собрал лучших представителей спецназа России, и пожелал всем участникам честной борьбы и высоких результатов.