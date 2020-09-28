В Махачкале одноклассники избили в школе ребенка-инвалида

В одной из школ Махачкалы ученики избили одноклассника-инвалида. Видео инцидента появилось в интернете.

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана на странице в Instagram, на видео запечатлены издевательства и избиение во время перемены. Ролик уже вызвал негодование пользователей.

"Судя по заключению врачей, ребенок получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму", - отметили в ведомстве.

Полиция Дагестана провела проверку случившегося. Установлены шесть школьников, учащиеся 6 класса. Также полицейские опросили классного руководителя, замдиректора по воспитательной части, родителей и одноклассников.

Сотрудники правоохранительных органов поставили троих подростков на профилактический учет, а в отношении родителей составили административные протоколы.