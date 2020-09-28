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Рубрика: Происшествия

Богатели на вирусах

В Северной Осетии осудят банду хакеров, орудовавшую в семи регионах страны
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8272)
В Северной Осетии начинается процесс над 20-летним хакером, который оказался организатором банды, члены которой удаленно взламывали компьютеры и на этом зарабатывали большие деньги.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО, кибербанда орудовала в семи регионах страны - в Северной Осетии, Татарстане, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Оренбургской и Владимирской областях. Причем ее создатель, 20-летний житель Владикавказа, даже никогда не учился на IT-курсах. Компьютерный гений до всего дошел сам, только вот свои способности направил в криминальное русло.

Фото: iStock
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Участники группы зарабатывали на продаже написанных ими вредоносных программ в сети "Интернет". Один экземпляр такой программы-вируса стоил не менее 2000 рублей, а иногда и более. Их доход от незаконной деятельности, по словам следователей, приносил миллионы и только набирал обороты.

Программы предназначались для использования ресурсов чужих компьютеров, куда устанавливались скрытным образом и генерировали криптовалюту. Владелец такой вредоносной программы удаленно использовал чужой компьютер для генерации цифровых валют, при этом собственник данного ПК даже ни о чем не догадывался.

На скамье подсудимых оказались семь членов кибербанды, которые проживают в разных регионах страны. Криминальному IT-гению грозит пять лет колонии и немалый штраф за причиненный ущерб.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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