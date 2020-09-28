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28.09.2020 19:15
Рубрика: Экономика

Всесоюзная лесопилка

Текст: Марина Ледяева ( Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8272)
Лесная промышленность Архангельской области, которая когда-то гордо звалась "всесоюзной лесопилкой", остается в лидерах отрасли. Сегодня в Поморье производят 8% всех российских пиломатериалов, пятую часть бумаги и картона, треть целлюлозы и топливных гранул - пеллет, по которым регион занимает первое место в стране.
Сегодня в Поморье производят 8% всех российских пиломатериалов, пятую часть бумаги и картона, треть целлюлозы и топливных гранул — пеллет. Фото: РИА Новости Сегодня в Поморье производят 8% всех российских пиломатериалов, пятую часть бумаги и картона, треть целлюлозы и топливных гранул — пеллет. Фото: РИА Новости
Сегодня в Поморье производят 8% всех российских пиломатериалов, пятую часть бумаги и картона, треть целлюлозы и топливных гранул — пеллет. Фото: РИА Новости

Еще десять лет назад поморский леспром переживал глубокий кризис: предприятия закрывались, люди оставались без работы. В тайге работала изношенная техника времен советских пятилеток, использовались энергоемкие и экологически устаревшие технологии. Сегодня все наоборот: открываются новые производства, модернизируются существующие.

Фото: iStock
Рослесхоз: Годовой план по лесовосстановлению выполнен чуть более чем на 50%

Бурное развитие поморского ЛПК связывают прежде всего с приоритетными инвестиционными проектами. На лесную отрасль приходится 10 из 20 крупнейших инвестпроектов региона. По данным областного минлеспрома, общий объем инвестиций уже превысил 71 млрд рублей, создано более пяти тысяч инновационных рабочих мест. В ближайшие два года в заготовку и переработку леса будет вложен еще 21 млрд руб.

Масштабными инвестпроектами занимаются крупные холдинги, один из которых строит большой лесоперерабатывающий завод в Пинежском районе. "У нас уже работают шесть производств по выпуску пиломатериалов и пеллет, но завод на Пинежье будет более современным и производительным, - поясняет генеральный директор "ГК "УЛК" Владимир Буторин. - Масштабный проект, включенный в перечень приоритетных инвестпроектов, мы завершим к 2023 году. Новый завод будет ежегодно производить 930 тысяч кубометров пиломатериалов и 600 тысяч тонн пеллет. С 2024-го увеличим экспорт этой продукции".

В поморском лесу работают не только гиганты, но и около 600 малых предприятий, а также более 1400 индивидуальных предпринимателей. Они могут лишь мечтать о тех ресурсах в виде льготной лесосеки под инвестпроекты, которыми пользуется большой бизнес. Как быть? Несколько лет назад объекты МСП Поморья попытались объединить в единый лесной технопарк. Но эксперимент не удался: "малыши" не справились с масштабным инвестпроектом, и от него пришлось отказаться.

Индивидуальный предприниматель Андрей Юрьев занимается не только лесопилением, но и глубокой переработкой древесины в Красноборском районе. Продукция пользуется спросом, однако объемы производства падают из-за нехватки леса.

"Мы находимся в разных условиях с крупным бизнесом, поскольку он получает более дешевый лес и пользуется более гибкой системой налогообложения, - отмечает предприниматель. - В то же время мы вынуждены снижать объемы производства, сейчас наше предприятие работает на 30-40% своей мощности. Хотелось бы, чтобы для малого бизнеса проводилось больше конкурсов по аренде лесных участков".

Большая часть продукции архангельского леспрома идет на экспорт в 80 стран 

По мнению главы региона Александра Цыбульского, к поддержке малого и среднего лесного бизнеса надо подходить комплексно, с учетом обязательств по лесовосстановлению. На маленьких делянках вырублено много леса и ничего не посажено взамен, что также приводит к нехватке сырья. Архангельская область располагает богатейшими лесными ресурсами на площади 30 млн гектаров, но их надо регулярно возобновлять. Сегодня в регионе восстанавливают уже 95% вырубленных лесов.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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