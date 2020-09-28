Смольный анонсировал перевод городских комитетов на удаленку

В Петербурге городские комитеты, районные администрации, а также подведомственные Смольному учреждения, могут быть переведены на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Также профильные комитеты и администрации будут рекомендовать городским предприятиям рассмотреть возможность о переводе сотрудников на удаленку.

На совещании прозвучало, что в Петербурге довольно стабильная эпидемическая обстановка, система здравоохранения справляется с приемом и лечением больных с COVID-19, тем не менее, определенный подъем заболеваемости есть.

Так, 28 сентября в Петербурге зафиксировано 237 случаев COVID-19, накануне 227. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 42494 случая коронавирусной инфекции, 28810 пациентов выздоровели, 2894 - скончались.