Арбитражный суд защитил право жительницы деревни Марфино в Вологодской области на уют в доме. Управдомы по решению суда обязаны заняться ее квартирой, в которой на стенах появились трещины и плесень.

Изначально за женщину вступилась жилищная инспекция. Обследовав квартиру, расположенную, кстати, на первом этаже, инспекция предписала управляющей компании заняться проблемой.

"Инспекция в ходе внеплановой выездной проверки установила, что в квартире практически по всей поверхности стен (на расстоянии от 1 до 2 м от пола) в результате постоянного увлажнения основания бетонного пола появились черные пятна, имеется продольная трещина на перегородке между комнатами, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Инспекция обязала управляющую компанию выявить причины увлажнения пола и устранить их".

Управдомы с приказом не согласились. Мол, беда только в одной квартире, и кто его знает, из-за чего все пошло, может, хозяйка недосмотрела. Поэтому разбираться с несчастливой квартирой пришлось уже арбитражному суду. Формально спор был между жилищной инспекцией и управляющей компанией. Но спорили они из-за женщины, нуждавшейся (или, по мнению управляющей компании, совсем не нуждавшейся) в помощи.

Арбитраж поддержал позицию жилищных инспекторов: управляющая компания не может отмахнуться от плесени и трещины.

"Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме, - пояснил арбитражный суд. - При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию".

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить в эксплуатируемых помещениях периодическую проверку технического состояния полов, содержание полов в чистоте, устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов, восстановление защитно-отделочных покрытий. Да, управдом не обязан переклеивать в каждой квартире обои и уж тем более не его дело мыть полы в квартирах жильцов. Но общее имущество - его забота. Отвечает он и за техническое состояние дома. А здесь проблема не в квартире.

На полу в санузле отошла плитка, в комнатах стали отрываться обои, проблема в сырости из подвала

"Так как квартира расположена на первом этаже здания, то основание полов является частью фундамента (цоколя) дома, которое также относится к общему имуществу дома, - говорится в решении. - Надлежащее его содержание и устранение повреждений и увлажнения является обязанностью управляющей организации в силу Правил и норм технической эксплуатации".