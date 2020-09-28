В Ленобласти нашли останки 15 расстрелянных подростков

В Тосненском районе Ленинградской области на территории поселка Шапки поисковыми отрядами "Доблесть" и "Ягуар" обнаружено захоронение 15 подростков. По предварительным данным, они были расстреляны в первые дни фашистской оккупации, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Личности погибших еще не установлены, но рядом с телами обнаружены значки учащихся. В региональном СК также говорят, что рядом с захоронением не найдено оружия и предметов одежды, которые использовались в Красной армии. В связи с этим в ведомстве с уверенностью говорят, что погибшие - это гражданские лица, причем, несовершеннолетние.

Поселок Шапки попал в зону оккупации 28 августа 1941 года. Поселок был освобожден 24 января 1944 года.

По факту гибели подростков областной Следственный комитет возбудил уголовное дело.