В Ленобласти восьмилетний мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП

В Киришском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения квадроцикла с иномаркой. За рулем квадроцикла находился 8-летний ребенок, сообщают в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока известно, что мальчик выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 49-летняя женщина.

В ДТП мальчик получил травмы средней степени тяжести, и его отправили в больницу.

А сотрудники регионального ГИБДД устанавливают, каким образом ребенок в принципе оказался за рулем транспортного средства, учитывая, что управлять квадроциклом можно лишь с 16 лет, и то - если есть специальные права.