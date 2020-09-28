В Петербурге муниципальный депутат задержан за убийство жены

В Петербурге в поселке Комарово нашли убитой 61-летнюю местную жительницу. В Следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают, что по подозрению в убийстве задержан супруг погибшей.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанный - это муниципальный депутат поселка Комарово.

По предварительным данным, убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В региональном СК уточняют, что в скором времени мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.