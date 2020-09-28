В Петербурге пассажир упал на рельсы в метро

В Петербурге движение по оранжевой ветке городского метрополитена было остановлено. Причиной, как сообщает пресс-служба городской подземки, стало падение пассажира на путь.

Поезда не ходили на участке от станции метро "Улица Дыбенко" до "Площадь Александра Невского". Когда пассажира извлекли, движение восстановили. Мужчина жив.

Свидетели отмечают в соцсетях, что пассажир видимых травм не получил.

Между тем из-за данного инцидента тысячи петербуржцев опоздали на работу и учебу. Дело в том, что в микрорайоне Веселый поселок "Улица Дыбенко" - это единственная станция метро, и закрытие участка ветки привело к локальному транспортному коллапсу.