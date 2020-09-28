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28.09.2020 20:02
Рубрика: Экономика

Россияне купили по программе кешбэка путевки в Крым на 30 млн рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На первом этапе федеральной программы стимулирования внутреннего туризма россияне забронировали отдых в 79 крымских отелях на общую сумму 30,2 миллиона рублей. Об этом сообщил министр курортов РК Вадим Волченко.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Среди доступных внутренних маршрутов Крым стал одним из самых популярных направлений, - констатировал министр. - По данным Ростуризма, средний чек составил 56,9 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания составила девять ночей. За неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отелях. Наибольшей популярностью пользовались отели Ялты и Саки. Всего в программе принимали участие 94 туроператора и 79 крымских отеля.

По мнению Волченко, программа стимулирования внутреннего туризма стала эффективным инструментом стимулирования продаж в туротрасли. А объекты размещения и туроператоры будут подключаться к ней со своими спецпредложениями.

В Минкурортов напомнили, что октябре стартует второй этап программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок. Точные даты начала акции станут известны позже. По обновленным условиям кешбэк можно будет получить даже за поездки с двумя ночами, а не четырьмя как ранее. Упразднена минимальная стоимость путевки, необходимая для участия в программе - 25 тысяч рублей. А сумма возврата будет составит уже 20 процентов, но не более 20 тысяч руб. При этом, количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей будут доступны до 10 января 2021 года.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

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