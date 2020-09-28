Троих жителей Волгоградской области обвинили в похищении людей

В Волгоградской области в суд направлено дело в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в похищении людей и вымогательствах.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по данным следствия, обвиняемые именно таким образом зарабатывали себе на жизнь. Под надуманными предлогами злоумышленники принуждали своих жертв отдавать деньги в размере от 5 до 10 тысяч рублей и оформлять кредитные карты, которыми затем пользовались сами. При этом применялась физическая сила.

"Самым безобидным было избиение. Некоторых несговорчивых граждан они в багажных отделениях своих автомобилей вывозили в лесополосы, и держали в различных жилых и нежилых помещениях, где оказывали психологическое воздействие, угрожали убийством, а также всячески издевались", - отметили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники даже вели запись подобных издевательств. Одну из них сотрудники правоохранительных органов обнаружили в интернете.

Также отмечается, что среди пяти потерпевших двое во время совершения преступления являлись несовершеннолетними.