В Крыму помощника прокурора арестовали за продажу амфетамина

В Крыму суд арестовал помощник прокурора Симферопольского района, обвиняемого в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю.

По версии следствия, помощник прокурора ввел своего знакомого в заблуждение и за 50 тысяч рублей пообещал смягчить меру пресечения его теще, находящейся под следствием. Деньги сотрудник надзорного ведомства получил, а вот сдержать обещание не смог, потому что был задержан оперативниками УФСБ.

Второе преступление, инкриминируемое помощнику прокурора - реализация амфетамина в крупном размере, который подозреваемый продал своему знакомому.

- Поскольку Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает особый порядок расследования в отношении сотрудников прокуратуры, уголовное дело возбудил лично и.о. руководителя СК по Республике Крым Владимир Терентьев. Помощнику прокурора предъявлено обвинение в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину (статьи 228.1 и 159 УК РФ).

- В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту службы и жительства должностного лица, очные ставки и допросы, назначены несколько экспертиз, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - Устанавливаются все обстоятельства преступления, способствовавшие ему причины и условия.

В то же время в пресс-службе прокуратуры РК сообщили, что проверочные мероприятия, предшествовавшие задержанию помощника прокурора Симферопольского района, шли под контролем Генпрокуратуры России. А сейчас обвиняемый уволен из органов прокуратуры за нарушение Присяги и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.