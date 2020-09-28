В Новороссийске трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Восточном районе Новороссийска трехлетний ребенок выпал из окна дома на пятом этаже. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь доставила ребенка в местную городскую больницу № 1.

По данному факту проводится проверка.

"Очень печально, что подобные случаи имеют место, - отметил глава Новороссийска. - Хочется обратиться к родителям с просьбой внимательнее следить за своими детьми".