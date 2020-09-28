В Сочи будут судить застройщика за обман на два миллиона рублей

На Кубани завершилось расследование уголовного дела, возбужденного СУ УВД по Сочи в отношении недобросовестного застройщика - 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, обвиняемый под видом строительства многоквартирного дома, расположенного в сочинском селе Орел-Изумруд, привлек в качестве инвестиций деньги двоих потерпевших. Однако, возведение объекта было прекращено. Таким образом, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В результате общая сумма ущерба потерпевшим превысила два миллиона рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно постановлению местного суда, объект самовольного строительства снесли, а застройщик возместил пострадавшим ущерб.