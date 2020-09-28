В Волгоградской области рабочий погиб под строительным краном

В городе Волжский Волгоградской области на строительной площадке погиб мужчина.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по предварительной информации погибший оказался рабочим строительной организации. На него упала конструкция крана.

"Во время производства работ произошло падение стрелы крана. Тяжелая конструкция обрушилась на 54-летнего волжанина. Мужчина погиб", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Также на месте происшествия работают спасатели.