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28.09.2020 14:25
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области рабочий погиб под строительным краном

Текст: Руслан Мельников

В городе Волжский Волгоградской области на строительной площадке погиб мужчина.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по предварительной информации погибший оказался рабочим строительной организации. На него упала конструкция крана.

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"Во время производства работ произошло падение стрелы крана. Тяжелая конструкция обрушилась на 54-летнего волжанина. Мужчина погиб", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по факту случившегося проходит доследственная проверка. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Также на месте происшествия работают спасатели.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область ЧП на стройках

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