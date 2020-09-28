Вице-мэра Евпатории обвинили в получении взятки в 10,5 миллиона рублей

Главное следственное управление СК по Крыму возбудило в отношении заместителя главы администрации Евпатории, а также действующего и бывшего заместителей директора МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории" уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следователей, чиновники предложили директору фирмы содействие в заключении договора субподряда с генподрядчиком на строительство модульного детского сада у общеобразовательной школы № 12. За взятку чиновники обещали беспроблемную сдачу объекта и новые выгодные контракты.

- За такое покровительство должностные лица попросили взятку, - рассказали в пресс-службе. - Когда предприниматель согласился, заместители управления капстроительства вовлекли в преступную схему вице-мэра. Тот за взятку обязался не замечать выявленных нарушений при поставке модульного детского сада.

Взятка в в размере более 10,5 миллиона рублей поступила на банковские счета аффилированных со злоумышленниками фирм. Участников преступной группы задержали сотрудники управления ФСБ. Учитывая признание вины, суд поместил их под домашний арест.