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28.09.2020 19:18
Рубрика: Экономика

РЖД простимулируют грузовые перевозки скидками

Текст: Евгений Гайва
Компания "Российские железные дороги" с 10 октября установила понижающие коэффициенты к тарифам по некоторым видам грузов, сообщили в компании. Эти меры должны стимулировать перевозку грузов.

В частности, на перевозку по железной дороге внутри страны и на экспорт проката черных металлов будет действовать скидка в 36,3% со станции Войновка Свердловской железной дороги. Скидка действует, если объем перевозок превышает суммарно 73 тысячи тонн в 2020 году. Условие действует до конца этого года.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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На перевозку металлических труб со станции Лиски Юго-Восточной железной дороги на станцию Архангельск Северной железной дороги установлена скидка в 40% до конца 2020 года.

Для внутрироссийской перевозки лома черных металлов в направлении станции Навашино Горьковской железной дороги установлена скидка в 6,5%. Скидки действует с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года, если объем перевозок за этот период составит не менее 550 тысяч тонн. Также скидка в 40% установлена на внутрироссийские перевозки метилтретбутилового эфира в цистернах и в 25% - на экспортные перевозки синтетического каучука в крытых вагонах со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги. Скидки действуют до конца 2020 года при условии выполнения объемов перевозок в 2020-2021 гг. суммарно не менее 828 тысяч тонн.

Для поддержки контейнерных перевозок с Дальнего Востока в западном направлении также расширен перечень станций, на которые до конца этого года распространяется скидка 6%. Кроме того, расширена география станций, откуда во внутрироссийском сообщении можно отправлять сырую нефть в Ванино со скидкой 20,1%. "Теперь это не только Сковородино, но и Зуй, Фарафонтьевская, Пуровск, Уяр и Платовка. Скидка будет действовать до конца 2020 года", - отметили в компании.

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