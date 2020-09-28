В Свердловской области в реке нашли тело трехлетней девочки

Правоохранительные органы Свердловской области расследуют обстоятельства гибели трехлетней девочки в Каменском районе.

Тело малышки в реке Камышенка обнаружили вечером 27 сентября. Как рассказал начальник следственного отдела Каменска-Уральского Андрей Первушин, при внешнем осмотре тела явных признаков того, что смерть ребенка носила криминальный характер, обнаружено не было. Останки переданы на вскрытие. "По итогам проверки будет принято решение, в том числе, в отношении родителей ребенка", - подчеркнул он.

По данным областной прокуратуры, в воскресенье мама девочки отпустила ее гулять во двор дома в селе Покровское, отец ребенка в это время отлучился в магазин. Дом семьи находится неподалеку от реки. Не найдя дочь, родители подняли тревогу. "Семья благополучная, на профилактическом учете не состояла", - уточнили в пресс-службе ведомства.