За неполные девять месяцев этого года Россия поставила на мировой рынок масложировой продукции на 3,3 млрд долларов. Больше всего вырос экспорт подсолнечного масла (на 30 проц.). При этом резервы для дальнейшего роста еще огромны. Тому способствуют меры господдержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

По словам заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина, подсолнечное масло - основной экспортный продукт в структуре масложировой продукции с долей более 40 проц. Рост его поставок в этом году обусловлен в первую очередь значительным увеличением экспорта в Китай (в 2,5 раза) и в Индию (в 4,5 раза). Китай является основным покупателем российской масложировой продукции с 2018 года, уточнил Левин. На Китай приходится также 60 проц. поставок российского соевого масла. По данным ФТС, объем поставок в КНР за восемь месяцев вырос в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом 2019 года. Вдвое увеличились поставки в Китай рапсового масла.

При этом, по мнению замминистра, к 2024 году Россия может занять до половины экспортного рынка подсолнечного масла Китая и 30 проц. - Индии. По оценке Федерального центра развития экспорта продукции АПК минсельхоза, к этому времени мы сможем поставлять в Индию 1,1 млн тонн подсолнечного масла и 0,7 млн тонн в Китай.

"Доходы населения в Китае и Индии неуклонно растут. Поэтому на потребительских рынках этих стран происходит постепенный переход от более дешевых видов растительных масел к подсолнечному. Мы полагаем, что в ближайшие годы Китай ощутимо увеличит импорт именно этого продукта, а Индия будет наращивать закупки подсолнечного масла даже быстрее, чем Китай", - пояснил Сергей Левин.

Но чтобы нам реализовать этот потенциал, по мнению замминистра, нужно увеличить сырьевую базу, осуществить импортозамещение гибридов маслосемян иностранной селекции или локализовать их гибридизацию в России, модернизировать производство, а также развивать логистическую инфраструктуру.

Сергей Левин напомнил, что государство оказывает масложировой отрасли поддержку по нескольким направлениям, в том числе субсидиями на стимулирование производства масличных культур, льготными кредитами по ставке от 1 процента до 5 процентов, компенсацией затрат на сертификацию в размере до 90 проц.

Китай является основным покупателем российской масложировой продукции с 2018 года

"Благодаря реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", у производителей, переработчиков масличных культур и экспортеров сегодня есть крепкая опора - это те меры господдержки, которые значительно облегчают работу масложирового комплекса и активно стимулируют рост экспорта продукции, -считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. - Кроме того, в рамках федерального проекта экспортерам оказывается помощь по открытию новых зарубежных рынков, создаются глубокие аналитические материалы, которые помогают компаниям успешнее завоевывать потребителя и правильно позиционировать свой продукт на рынках разных стран". По его мнению, это позволит к 2024 году обеспечить экспорт масложировой продукции на сумму 8,6 млрд долларов.