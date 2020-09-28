По словам заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина, подсолнечное масло - основной экспортный продукт в структуре масложировой продукции с долей более 40 проц. Рост его поставок в этом году обусловлен в первую очередь значительным увеличением экспорта в Китай (в 2,5 раза) и в Индию (в 4,5 раза). Китай является основным покупателем российской масложировой продукции с 2018 года, уточнил Левин. На Китай приходится также 60 проц. поставок российского соевого масла. По данным ФТС, объем поставок в КНР за восемь месяцев вырос в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом 2019 года. Вдвое увеличились поставки в Китай рапсового масла.
При этом, по мнению замминистра, к 2024 году Россия может занять до половины экспортного рынка подсолнечного масла Китая и 30 проц. - Индии. По оценке Федерального центра развития экспорта продукции АПК минсельхоза, к этому времени мы сможем поставлять в Индию 1,1 млн тонн подсолнечного масла и 0,7 млн тонн в Китай.
"Доходы населения в Китае и Индии неуклонно растут. Поэтому на потребительских рынках этих стран происходит постепенный переход от более дешевых видов растительных масел к подсолнечному. Мы полагаем, что в ближайшие годы Китай ощутимо увеличит импорт именно этого продукта, а Индия будет наращивать закупки подсолнечного масла даже быстрее, чем Китай", - пояснил Сергей Левин.
Но чтобы нам реализовать этот потенциал, по мнению замминистра, нужно увеличить сырьевую базу, осуществить импортозамещение гибридов маслосемян иностранной селекции или локализовать их гибридизацию в России, модернизировать производство, а также развивать логистическую инфраструктуру.
Сергей Левин напомнил, что государство оказывает масложировой отрасли поддержку по нескольким направлениям, в том числе субсидиями на стимулирование производства масличных культур, льготными кредитами по ставке от 1 процента до 5 процентов, компенсацией затрат на сертификацию в размере до 90 проц.
"Благодаря реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", у производителей, переработчиков масличных культур и экспортеров сегодня есть крепкая опора - это те меры господдержки, которые значительно облегчают работу масложирового комплекса и активно стимулируют рост экспорта продукции, -считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. - Кроме того, в рамках федерального проекта экспортерам оказывается помощь по открытию новых зарубежных рынков, создаются глубокие аналитические материалы, которые помогают компаниям успешнее завоевывать потребителя и правильно позиционировать свой продукт на рынках разных стран". По его мнению, это позволит к 2024 году обеспечить экспорт масложировой продукции на сумму 8,6 млрд долларов.