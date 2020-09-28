Годовой план по лесовосстановлению выполнен пока чуть более чем наполовину - работы проведены лишь на 660 тыс. гектаров из 1,1 млн запланированных федеральным проектом "Сохранение лесов". Об этом "Росийской газете" сообщили в Рослесхозе. Однако осенний лесокультурный сезон в самом разгаре, поэтому есть все шансы планки достигнуть.

При этом на 84% (на 170 гектарах из 200 запланированных) выполнен план по искусственному лесовосстановлению, когда лесные культуры высаживаются вручную или механизированным способом. Это очень важный способ восстановления лесов, который используется на тех вырубленных и погибших участках леса, где деревья сами не вырастут.

Как уточнили в пресс-службе Рослесхоза, саженцы и сеянцы для этих целей выращивают в питомниках. С начала года питомники посеяли семена на площади 534 га при намеченном плане в 410 га. Государство уделяет огромное внимание вопросам экологии, отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

"Запущенный в прошлом году федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" стимулирует организацию лесопитомников, увеличивая площади лесовосстановления, создавая спрос на саженцы и сеянцы. В результате взаимовыгодного симбиоза государство и бизнес решают свои задачи: лесопромышленники исполняют договорные обязательства по лесовосстановлению, высококачественный посадочный материал, выращенный по новейшим технологиям", - подчеркивает глава Рослесхоза.

660 тысяч гектаров - на такой площади проведены работы по лесовосстановлению в 2020 году, всего запланировано освоить 1,1 миллиона гектаров

Питомников, которые выращивают сеянцы с закрытой корневой системой, которые более жизнеспособны, в стране немного - их мощностей едва хватает, чтобы закрыть существующие потребности. Строительство питомников не входит в федеральный проект "Сохранение лесов".