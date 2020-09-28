Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия объявил о предъявлении обвинения главе Ачинского района Евгению Розанчугову. Чиновник ответит за нарушение прав сирот, он стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Ведомство Александра Бастрыкина очень жестко проверяет чиновников и коммерсантов, имеющих отношение к жилью сирот. Дело в том, что по нашим законам выпускникам детских домов, у которых нет крыши над головой, при "выпуске" в большую жизнь государство гарантирует нормальное жилье. На это в бюджете страны заложены довольно серьезные деньги.

К сожалению, еще хватает чиновников и коммерсантов, которые всеми силами пытаются "урвать" в свой карман от денег на квартиру сироты. И чем больше получится украсть, тем лучше. Список тех, кто променял свой служебный кабинет на нары из-за мошенничества со строительством жилья для таких детей, очень большой. Но это не всех останавливает.

Вот что рассказали корреспонденту "Российской газеты" в следственном ведомстве.

На протяжении нескольких лет, с 2016 по 2018 год, глава района не давал указания о проведении обязательной экспертизы жилья для выпускников детских домов. Уточним, подобная экспертиза на соответствие построенных объектов требованиям технического задания - обязательна.

Так что глава района нарушил требования Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В такой ситуации нельзя говорить, что это сделано случайно или по незнанию. Подобные вещи, как уверяет практика следственного ведомства, совершаются исключительно осознанно и в чьих-то интересах. Чаще - себя и близких по духу представителей бизнеса.

Итог отсутствия проверки таков - в районе были приобретены для сирот шесть квартир на общую сумму более пяти миллионов рублей. Для районного центра это очень большие деньги. По заявлению Следственного комитета, все квартиры оказались "полностью непригодны для постоянного проживания".

- Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся, - подчеркнули в СК.

По ходатайству следствия глава района отстранен от должности до окончания расследования.

Сейчас по гражданскому иску потерпевших сирот Ачинский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию района расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

Все квартиры оказались полностью непригодны для постоянного проживания

Кроме этого, в производстве Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия есть уголовное дело против 59-летнего местного предпринимателя. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, зная, что администрацией Ачинского района будет приобретаться жилье для детей-сирот, коммерсант приобрел в Ачинском районе нежилое двухэтажное здание за символическую сумму 200 тысяч рублей.

После этого он перевел его из нежилого в жилое. Реконструировал в многоквартирный жилой дом и продал восемь квартир администрации Ачинского района.