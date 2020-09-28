Трансляция: Путин проводит расширенное заседание президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Госсовета. Совещание проходит в формате видеоконференции.

На прошлой неделе во время видеовстречи с избранными главами регионов Владимир Путин заявил о том, что решил обсудить с губернаторами и чиновниками на заседании президиума Госсовета планы по реализации национальных проектов. "Мнения регионов здесь крайне значимы, ведь основной массив мероприятий воплощается в жизнь именно на территориях, на местах", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что суть, смысл и ключевые ориентиры нацпроектов остаются неизменными. Все, о чем раньше говорили людям, должно быть выполнено. Успех в решении задач во многом зависит от того, как идет работа в регионах, в каждом муниципалитете, заключил Путин, отметив, что самое главное - каждый день "слышать людей", быть в постоянном диалоге с жителями и не обижаться на критику.