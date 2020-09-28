Ученые дали прогноз по техногенным авариям предстоящей зимой

Перегрузки электросетей, аварии на объектах энергетики и в частных домах - такие угрозы будут выходить на первый план по мере того, как в стране начнется снижение среднесуточных температур.

Об этом предупредили ученые ведущего института МЧС России ВНИИ ГОЧС. Еще неделю назад они спрогнозировали рост техногенных аварий. А 28 сентября на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России руководитель Института Сергей Диденко подтвердил данные о том, что ситуация развивается согласно прогнозу.

Пожары, прежде всего ландшафтные, тоже пока не прекратятся. До самых заморозков огонь будет доставлять хлопот пожарным, прежде всего южных регионов. Золотая осень вступила в свои права. И в тех регионах, где установится сухая и теплая погода, угроза масштабных возгораний вполне реальна. Дачники, закрывая сезон, жгут листву и мусор. Ветром искры может разность на многие десятки метров.

По прогнозам ученых, наиболее сильные ветры на предстоящей неделе ожидаются на территориях Камчатки, Хабаровского края, на большей половине Сибири и Урала, а также почти всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, за исключением Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Ростовской области.

И все же опасность природных пожаров с приближением зимы будет снижаться, а опасность рукотворных пожаров, наоборот, - расти.

Грубое нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, печного отопления, перегрузки электросети - все это, можно сказать, повторяемый из года в год тревожный сценарий

Аналитики основывают свои выводы на статистике прошлых лет. Грубое нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети - все это, можно сказать, повторяемый из года в год тревожный сценарий.

К авариям приводит и обычная беспечность граждан, и изношенность коммуникаций и сетей. По прогнозу специалистов МЧС, наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения прогнозируется на Курилах, Камчатке, Алтае, почти на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае. А на особом контроле - Республика Крым. Там долгие десятилетия никто не занимался ремонтом и обновлением коммуникаций, и за те несколько лет, когда Крым воссоединился с Россией, полностью решить проблему изношенных сетей было сложно.

А в это время

Поступило в суд уголовное дело совладельца печально знаменитого кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.

Его обвиняют в даче взятки. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах Вишневский, на тот момент гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", передал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. По версии следователей, ее бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове позволило Вишневскому осуществить ремонт той части здания, с которой впоследствии и начался пожар.