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28.09.2020 19:46
Рубрика: Власть

На штурм со щитом

В России разработан экзоскелет, который поможет спецслужбам при захвате зданий
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8272)
Уникальные экзоскелеты, которые помогут переносить тяжести и даже участвовать в штурмовых операциях, а также дроны-огнеметчики, создаются в интересах Минобороны России и спецслужб.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Созданием экзоскелетов, которые должны разгрузить бойцов при переносе тяжелых грузов при марш-бросках или помочь им на большой скорости преодолевать открытые участки на поле боя, занимаются все ведущие армии мира. Россия в этом списке сейчас находится на ведущих ролях. Российские экзоскелеты для костюма солдата будущего не раз демонстрировались на выставках, вызывая уважение у западных экспертов.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сейчас российские разработчики не только создали несколько вариантов экзоскелетов, которые заточены под разные задачи на поле боя, но и разработали перспективный проект для наших спецслужб. Как рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора по спецпроектам компании "Ростех- Доверенные платформы - Робототехнические комплексы" Максим Скоков, предприятие ведет работы с Росгвардией, ФСО, ФСБ. Российские спецслужбы всерьез заинтересовались разработкой, которая получила название "Щитовик".

Как пояснил Скоков, наши спецподразделения при штурме зданий, в которых укрываются террористы, используют определенную методику. Группу, которая идет на зачистку дома, прикрывает оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит. "Его задача - медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать до 45 килограммов", - пояснил Скоков.

По его словам, экзоскелет "Щитовик" позволяет значительно снизить нагрузку на бойца, идущего впереди группы со щитом. Конечно, конструкция не превратит тяжелую броню в пушинку, но значительно снизит нагрузку, что облегчит работу бойцов.

Сейчас создано несколько экспериментальных образцов "Щитовика", которые должны пройти обкатку в спецслужбах.

Скоков отметил, что экзоскелеты создаются нескольких типов. Одна конструкция нужна для помощи бойцу при передвижении с грузом на марше, другие предназначены для создания каркасов при малоподвижной работе, например саперов, кроме того, есть экзоскелеты, которые облегчают погрузку тяжестей, к примеру, боеприпасов.

Экзоскелет "Щитовик" помогает бойцу, идущему на штурм впереди группы со щитом весом в 45 килограммов. Конструкция не превратит щит в пушинку, но значительно снизит нагрузку 

По словам Скокова, помимо проектирования экзоскелетов предприятие занимается и разработками применения дронов.

В частности, создан беспилотник, на который установили огнемет. Применение дрона-огнеметчика поможет подразделениям как на поле боя, так и в боях в городе.

Причем, по словам разработчика, при отработке технологии со спецподразделениями было выявлено, что без должной подготовки сбить такой аппарат очень непросто. Противодействие дронам, в том числе поливающим с неба огнем, сейчас серьезная проблема для всех армий мира.

Власть Безопасность Армия

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