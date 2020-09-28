В России появится единый сайт для продажи конфискованных товаров

Новости

Собянин предложил продлить "ковидные" меры на 2021 год 20:18
Госдума в 2020 году сэкономит более 1 млрд рублей 20:17
Россияне купили по программе кешбэка путевки в Крым на 30 млн рублей 20:02
Путин призвал россиян соблюдать меры профилактики коронавируса 19:54
Возобновлены съемки "Властелина колец" 19:27
Количество договоров долевого участия с августа выросло на 31% 19:16
Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки 19:12
Центр Гамалеи создаст комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа 19:10
Нацмедпалата попросила Бастрыкина взять под контроль дело об убийстве врача 18:53
Попова: Среди школьников есть бессимптомные носители COVID-19, но их немного 18:53
В Дагестане задержали сотрудника колонии, откуда сбежали заключенные 18:44
Парламентарии РФ и Беларуси договорились о проведении форума сельской молодежи 18:34
Смольный анонсировал перевод городских комитетов на удаленку 18:31
В Омске задержали мошенницу, семь лет разыскиваемую Интерполом 18:06
Жителю Коми велели убрать остекление с балкона из-за некрасивого фасада 17:55
В "Зените" рассказали о травмах Ловрена, Азмуна и Малкома перед "Спартаком" 17:43
Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию по личным делам 17:42
Глава РАН попросил у Путина поддержки по научным вопросам борьбы с COVID 17:40
В транспорте Севастополя бесплатно раздадут 300 тысяч масок 17:31
В Берлине встревожены ростом числа зараженных коронавирусом 17:21
Госдума выступит с заявлением о необходимости прекратить огонь в Карабахе 17:20
Недели российского бизнеса завершатся Съездом РСПП 17:16
В Москве в 2020 году построили 18 православных храмов 17:15
В Петербурге муниципальный депутат задержан за убийство жены 17:12
В Ленобласти нашли останки 15 расстрелянных подростков 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели с 28 сентября по 4 октября
15 премьер недели с 28 сентября по 4 октября
Правила ЕГЭ могут измениться
Правила ЕГЭ могут измениться
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
28.09.2020 18:44
Рубрика: Власть

Путин обсудил с главой ФАС конфискат и суррогат

Текст: Кира Латухина
В России может появиться ресурс, где любой сможет найти объявление о продаже конфиската. Такое предложение на встрече с главой ФАС в Сочи одобрил президент. Также речь шла о том, что ряд компаний продают в России совсем не тот товар, что на Западе - суррогат в тех же упаковках.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Мы подготовили короткий законопроект", - сообщил Игорь Артемьев. В нем пять строк, которые нужно внести в 50 законодательных актов.

Фото: iStock
Мурашко: ФАС будет регулировать цены на ряд препаратов от COVID-19

"Установив очень простую вещь... на едином сайте гражданин или компания должны прочитать о продаже любого абсолютно имущества", - пояснил глава ФАС, заметив, что не видел ни одного объявления о продаже конфиската или вещдоков в связи с истекшим сроком хранения. "Это лимузины, дачи", - привел примеры докладчик.

"Это технический вопрос. В целом абсолютно правильно. Современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", - поддержал Владимир Путин.

И еще другую, не менее важную для потребителя, тему поднял докладчик. Вместе с Роспотребнадзором ФАС полтора года сравнивал товар, продающийся в Западной Европе, и в России. "На нем написано "оригинальный", то есть он должен полностью по рецептуре соответствовать", - заметил Артемьев.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР

Установили, что во многих случаях некоторые недобросовестные компании "нас кормят суррогатами", констатировал глава ФАС. Упаковка одинаковая - содержание разное. Это шоколад, стиральные порошки и ряд других, уточнил он, отвечая на вопрос президента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство ФАС

Главное сегодня

В России появится единый сайт для продажи конфискованных товаров
Мишустин выделил регионам более 7 млрд рублей на строительство дорог
Песков уверен в восстановлении позиций рубля
Минпросвещения не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение
За сутки в России подтверждено 8135 случаев COVID-19 в 84 регионах
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката