В России появится единый сайт для продажи конфискованных товаров

В России может появиться ресурс, где любой сможет найти объявление о продаже конфиската. Такое предложение на встрече с главой ФАС в Сочи одобрил президент. Также речь шла о том, что ряд компаний продают в России совсем не тот товар, что на Западе - суррогат в тех же упаковках.

"Мы подготовили короткий законопроект", - сообщил Игорь Артемьев. В нем пять строк, которые нужно внести в 50 законодательных актов.

"Установив очень простую вещь... на едином сайте гражданин или компания должны прочитать о продаже любого абсолютно имущества", - пояснил глава ФАС, заметив, что не видел ни одного объявления о продаже конфиската или вещдоков в связи с истекшим сроком хранения. "Это лимузины, дачи", - привел примеры докладчик.

"Это технический вопрос. В целом абсолютно правильно. Современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", - поддержал Владимир Путин.

И еще другую, не менее важную для потребителя, тему поднял докладчик. Вместе с Роспотребнадзором ФАС полтора года сравнивал товар, продающийся в Западной Европе, и в России. "На нем написано "оригинальный", то есть он должен полностью по рецептуре соответствовать", - заметил Артемьев.

Установили, что во многих случаях некоторые недобросовестные компании "нас кормят суррогатами", констатировал глава ФАС. Упаковка одинаковая - содержание разное. Это шоколад, стиральные порошки и ряд других, уточнил он, отвечая на вопрос президента.