В законе появятся правила использования роботов-коллекторов

Министерство юстиции России внесло в правительство законопроект, модернизирующий правила взыскания долгов. Коллекторы получат цифровые коды, должникам начнут звонить роботы, а приставы получат полномочия запрашивать информацию у сотовых операторов, администрации соцсетей, владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты.

Банк или коллекторское агентство будут наказаны, если станут выжимать долги у ушедшего на кредитные каникулы заемщика. Фото: ЕРА

Эти и многие другие новации предлагается внести в Закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

В частности, предлагается также законодательно закрепить понятие "робот-коллектор". Суть идеи в том, что на звонки роботов будут распространяться те же ограничения, что и на звонки живых коллекторов. Робот не хамит, у него не бывает плохого настроения. Но все равно звонить чаще, чем положено, он не должен. В начале каждого разговора должнику должно быть сообщено, что ему позвонил автоматизированный интеллектуальный агент. "Ответственность за соблюдение правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании автоматизированного интеллектуального агента "робота-коллектора" несет использующий его кредитор или представитель кредитора", - говорится в проекте.

Конечно, пока не стоит ждать на пороге своего дома терминатора-коллектора: на данном этапе развития технологий банки могут использовать лишь программы искусственного интеллекта. Впрочем, и на искусственный интеллект. и на будущих терминаторов в любом случае распространяются строгие правила.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на еще одно важное нововведение: банкирам и коллекторам не позволят тревожить должника, взявшегокредитные каникулы. Ни писем, ни звонков, пусть человек отдыхает от финансового бремени.

"Вводится запрет на взаимодействие с должником по инициативе банка или коллекторской организации в течение срока льготного периода, то есть кредитных каникул, предоставленных должнику, - сказал он. - Возможность предоставления кредитных каникул была введена для социальной защиты граждан в период пандемии".

Напомним: если у человека в силу известных обстоятельств упали более чем на 30 процентов доходы, он вправе написать в банк заявление, чтобы приостановить платежи. Срок каникул - до 6 месяцев. Но любые каникулы проходят. Затем придется платить. Важно, что ни банкиры, ни коллекторы не смогут безнаказанно нагрубить должнику, если у того что-то пойдет не так.

Судебные приставы получат полномочия, условно говоря, выключать телефоны коллекторов и банковских сотрудников, работающих с должниками, на срок до 60 суток. Кроме того, судебные приставы в рамках административных расследований смогут запрашивать информацию у администраторов соцсетей и мессенджеров.

В целом, по мнению Владимира Груздева, подготовленный законопроект в первую очередь повышает защиту прав граждан в такой чувствительной сфере, как взыскание просроченной задолженности.

Проект предлагает внести принципиальную поправку в закон: под контроль Федеральной службы судебных приставов также попадут сотрудники банков и микрофинансовых организаций, занимающиеся взысканием долгов.

Пока существует правовой пробел: "Согласно устоявшейся судебной практике статья КоАП, наказывающая за нарушения при взыскании просроченной задолженности, не применяется к банкам и микрофинансовым организациям", - пояснил Владимир Груздев.

Между тем значительное число жалоб, поступающих от граждан в службу судебных приставов, связано именно с действиями представителей банков.

"Теперь Банк России будет направлять в реестр Федеральной службы судебных приставов сведения о банках и микрофинансовых организациях, непосредственно занимающихся взысканием просроченной задолженности", - отметил председатель правления АЮР.

Банкирам и коллекторам не позволят тревожить должника, взявшего кредитные каникулы. Ни писем, ни звонков

По его словам, теперь и коллекторские организации, и банкиры будут обязаны записывать все телефонные разговоры с должником, фиксировать текстовые, голосовые сообщения и прочие факты взаимодействия с должником и хранить данную информацию в течение двух лет.

Предлагается также ввести обязательные досудебные процедуры, то есть взыскатели должны будут прежде официально обратиться к должнику с требованием исполнить обязательства. Сотрудники, непосредственно работающие с должниками, получат индивидуальные коды.