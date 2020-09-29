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29 сентября 2020 г.

Закон Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 308-19-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О прожиточном минимуме в Архангельской области" и о внесении изменения в статью 25.2 областного закона "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области"

Дата подписания 29 сентября 2020 г.
Опубликован 29 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Статья 1.

Внести в областной закон от 19 сентября 2001 года № 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2001, № 8; 2005, № 2, 8; 2007, № 21; 2009, № 2, 5, 9; 2010, № 15; 2011, № 24; 2012, № 33, 36; 2013, № 41, 2; 2014, № 10; 2015, № 19; 2016, № 29; 2017, № 34, 37; 2018, № 43, 2, 3, 4; 2019, № 7, 9, 10) следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 2 дополнить словами "на очередной финансовый год и плановый период".

2. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее соответственно - величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, Федеральный закон "О государственной социальной помощи"), в размере 11403 рублей.".

3. Статью 6 исключить.

Статья 2.

Пункт 3 статьи 25.2 областного закона от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2016, № 30; 2017, № 34, 37, 40; 2018, № 41, 43, 44, 45, 3; 2019, № 7, 8, 9, 10, 12, 13; 2020, № 15, 18) изложить в следующей редакции:

"3. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной постановлением Правительства Архангельской области в целом по Архангельской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.".

Статья 3.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим в процессе составления и исполнения областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский



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