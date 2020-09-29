Байден опубликовал налоговую декларацию в противовес Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опубликовал собственную налоговую декларацию на фоне отказа сделать это со стороны своего оппонента, действующего главы государства Дональда Трампа.

Как следует из декларации, в течение 2019 года Байден и его супруга получили доход в 985,2 тысячи долларов, заплатив с этой суммы федеральные налоги в размере 299,3 тысячи долларов. Интересно, что Байден обнародует декларацию уже в 22-й раз подряд. В его штабе это назвали "историческим уровнем транспарентности".

Важно, что все это произошло накануне первых президентских дебатов между Байденом и Трампом и на фоне скандала, в котором главу Белого дома обвинили в том, что уже 6 лет не практически не платит подоходный налог, напоминает РИА Новости.