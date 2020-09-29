Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии

Власти Беларуси утвердили список ответных мер на санкции со стороны стран Балтии. Как уточняет агентство БЕЛТА, Минск сообщил о введении симметричных ограничительных мер в отношении Латвии, Эстонии и Литвы.

"Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - цитирует агентство пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Уточняется, что белорусская сторона внесла в собственные санкционные списки по 100 чиновников из Латвии, Литвы и Эстонии. Теперь этим гражданам запрещен въезд на территорию Беларуси.