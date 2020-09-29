Бригады "скорых" получат право оказывать неотложную медицинскую помощь без письменного согласия пациента. Это позволит медикам действовать на выездах оперативнее. Во вторник соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Поправки вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Документ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым. "Драгоценное время надо тратить на оказание помощи, а не на оформление бумаг", - подчеркнул он.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас на любое действие - будь то опрос, осмотр, манипуляция или инъекция - нужно оформлять письменное согласие пациента. Исключение составляют экстренные случаи, когда счет идет на секунды. А в остальных ситуациях на "бюрократию", как рассказал еще один инициатор, член профильного комитета Юрий Кобзев, в среднем уходит от 5 до 17 минут за выезд. И это серьезная затяжка по времени, когда речь идет о жизни и здоровье граждан.

В результате принятия поправок для оказания медпомощи не нужно будет информированное добровольное согласие пациента или его законных представителей. При этом решение о том, нужно ли согласие в каждом конкретном случае, будет принимать медработник выездной бригады, назначенный старшим. Нормы касаются и скорой специализированной медпомощи вне медицинской организации.

Нововведение, по оценке депутатов, ускорит получение гражданами своевременной и качественной медпомощи. Кроме того, принятие поправок даст правовую защиту и бригадам "скорых". Кстати, документ не отменяет право пациентов написать отказ от медицинского вмешательства.

Правительство РФ поддержало поправки при условии небольшой доработки ко второму чтению.