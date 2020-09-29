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29.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на нефть в оставшиеся два месяца осени

Текст: Сергей Тихонов
Несмотря на рост новых случаев COVID-19 в мире и увеличение опасности ужесточения карантинных ограничений цены на нефть удерживаются на прежнем уровне, а в начале текущей недели даже немного подросли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эталонная североморская марка Brent подорожала в понедельник до 42,9 долларов за баррель, а североамериканский сорт WTI до 40,6 долларов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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К росту цены подталкивает высокий уровень выполнения сделки ОПЕК+ (в августе 102%), надежды на компенсацию объемов сокращения добычи странами, ранее не выполнившими свои обязательства по сделке, и ожидаемое сокращение производства "черного золота" в Норвегии на 20% из-за нерешенных противоречий между нефтедобывающими компаниями и профсоюзами. Также положительную роль сыграла статистика из США, по которой на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,64 миллиона баррелей.

"Динамика цен на нефть этой осенью будет зависеть от вводимых карантинных мер, а также реакции населения на эти меры", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, если в результате спрос на нефтепродукты будет сокращаться сильно, то это окажет давление на цены, а если карантин не будет жестким, то возможен и рост котировок в связи с сезонным увеличением потребления. Пока вероятнее второй вариант, считает Лукичева.

Из негативных влияний на нефтяные котировки основным остается риск второй волны пандемии в мире, который становится все более реальным. Некоторые страны (Чехия, Израиль, Великобритания, Испания, Южная Корея и другие) уже вынуждены были ужесточить карантинные ограничения, и это не может не отразиться на общемировом спросе на нефть и нефтепродукты. Кроме того за прошедшую неделю почти втрое увеличила добычу нефти Ливия - до 250 тысяч баррелей в сутки, что также мешает балансировки рынка.

"Шансов на существенный рост цены нефти в настоящий момент немного", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Более того, с его точки зрения, из-за того что спрос на нефть может в ближайшие месяцы оказаться существенно ниже прогноза, от ОПЕК+ может потребоваться согласование дополнительных сокращений добычи.

Впрочем, по мнению экспертов, сильное падение нефтяным ценам также не грозит. Дополнительную поддержку им оказывают проблемы с производством в США. "По итогам ежемесячного опроса руководящих работников нефтегазовой индустрии от ФРБ Далласа, подавляющее большинство респондентов заявило, что нуждается в цене на WTI выше 50 долларов за баррель, чтобы значительно увеличить количество работающих вышек", - рассказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Он считает, что учитывая отсутствие сильного продвижения цен вверх, в предстоящие месяцы возможно дальнейшее сокращение добычи в стране, которое поддержит рынок. Марка Brent будет зажата в диапазоне от 39,50 долларов снизу до 43,60 долларов сверху, сказал Хансен.

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