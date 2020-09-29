Можно много говорить о преимуществах налогового режима для самозанятых: это и простота регистрации, и удобное администрирование, и легализация собственного бизнеса, - но статистика говорит за нас. Более миллиона человек уже оценили его и активно им пользуются. Это яркий пример успешной совместной работы налоговой службы и налогоплательщиков. Разрабатывая режим, мы провели опросы потенциальных самозанятых, именно поэтому он стал действительно востребованным. Такой подход - максимально упрощенный и клиентоориентированный - станет основой модели будущего налогового администрирования.
Оказались в приложении
Проект "Самозанятые" действует с января 2019 года и уже доказал свою популярность. Если на заре эксперимента, когда он действовал лишь в четырех регионах, в день регистрировались около 1,3 тысячи человек, то сегодня почти в три раза больше - 3,5 тысячи.
Граждане становятся плательщиками налога на профессиональный доход добровольно. Кстати, по данным ФНС, у 82% самозанятых до регистрации ранее не было доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.
Среди наиболее распространенных занятий - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.
Для регистрации в приложении "Мой налог" достаточно сфотографировать себя и паспорт. Приложение само пробивает чек, который можно отправить клиенту через любой мессенджер. ФНС по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать карту.
Самозанятым в период пандемии был оказан ряд мер поддержки. В частности, им вернулся налог, уплаченный за 2019 год. Кроме того, всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставлен дополнительный налоговый вычет в размере 12 130 руб.