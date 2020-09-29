ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме

До 12 октября политические партии ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ имеют право представить в ЦИК России кандидатуры для замещения вакантных депутатских мандатов, сообщает комиссия в своем телеграм-канале.

Во вторник были досрочно прекращены полномочия четырех депутатов.

Трое из них - Вадим Деньгин (ЛДПР), Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") и Андрей Чернышов ("Единая Россия") стали сенаторами. Полномочия Вахи Агаева (КПРФ) прекращены в связи со смертью.

Мандат Чернышова останется вакантным до следующих выборов в Госдуму, поскольку он избирался по одномандатному округу.

Остальные прошли в нижнюю палату по федеральным спискам, теперь партии вправе передать их мандаты другим своим членам из тех же списков.

Ранее в ЛДПР сообщили, что место Вадима Деньгина займет экс-сенатор Сергей Калашников.